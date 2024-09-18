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«Акрон» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Акрон» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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В матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Волков, Бокоев, Баранок, Димоски, Бардыбахин, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Хубулов, Беншимол, Дзюба.

«Факел»: Гудиев, Сенхаджи, Брызгалов, Калинин, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Щетинин, Гиоргобиани, Багателия, Каштанов.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за три матча. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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