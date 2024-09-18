«Сокол» объявил об увольнении Сергея Рыжикова с поста главного тренера

Казанский «Сокол» на своём официальном сайте объявил об увольнении Сергея Рыжикова с поста главного тренера. Из клуба также уходит весь тренерский штаб Рыжикова.

«Сергей Викторович, спасибо за работу! Желаем успехов в профессиональном пути!» — написала пресс-служба «Сокола».

Казанский «Сокол» играет во Второй лиге (Дивизион «Б»). Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков за 21 матч. Возглавляет таблицу первенства кировское «Динамо», в активе которого 46 очков. На второй строчке располагается пермский «Амкар» (44 очка).

В ближайшем матче «Сокол» встретится с футбольным клубом «Волна».