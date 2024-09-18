Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Рыжикова

Президент казанского «Сокола» Тимур Калимуллин объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова.

«Причина отставки Сергея Викторовича — неудовлетворительный спортивный результат. Тренерский штаб принимал команду, когда мы были в четырёх очках от лидера. Была поставлена чёткая задача тренерскому штабу — выход в серебро. За второй круг чемпионата команда не только не сумела обыграть прямых конкурентов, но и сыграла вничью с «Акроном-2», уступила «Ладе-Тольятти». Задача стояла по выходу в серебро, но после этого отдалилась от нас ещё дальше.

Нет, отставка не связана с интервью, которое ранее Рыжиков дал «Чемпионату». Связанно только с тем, что отдалились от задачи выйти в серебро», — сказал Калимуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.