«Рому» возглавит Иван Юрич — Скира

Хорватский специалист Иван Юрич станет новым главным тренером итальянской «Ромы». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, срок контракта тренера с клубом будет рассчитан до июня 2025 года с автоматической возможностью продления, если «Рома» попадёт в Лигу чемпионов.

Ранее сегодня, 18 сентября, итальянский клуб объявил об увольнении главного тренера Даниэле Де Росси. «Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала три очка за четыре матча.

Предыдущим местом работы 49-летнего Ивана Юрича был итальянский «Торино».