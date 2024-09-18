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Александр Канищев: футболисты «Краснодара» дают результат, в этом нет заслуги Мусаева

Александр Канищев: футболисты «Краснодара» дают результат, в этом нет заслуги Мусаева
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Бывший футболист Александр Канищев высказался о работе тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Рокировка Мусаева на Ивича не пошла на пользу «Краснодару» — Галицкий сам у себя отнял чемпионство. Я уверен, что Ивич привёл бы команду к желаемому успеху. Сейчас в «Краснодаре» неплохой подбор футболистов. Тренер — очень важная фигура, но он решает не всё. Тренер может быть очень хорошим, но если у него не будет игроков и материала, то о каких задачах и целях можно говорить? Футболисты «Краснодара» дают результат, в этом нет заслуги Мусаева. Но как будет дальше на длинной дистанции?» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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