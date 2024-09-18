Глушенков, Батраков и Даку получили повышение трансферной стоимости

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Отмечается повышение сумм у нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Стоимость Максима Глушенкова теперь составляет € 16 млн (+4 млн). Ещё четверо одноклубников Глушенкова повысили свои рыночные стоимости: голкипер Евгений Латышонок (+1 до € 2,5 млн), нападающие Лусиано Гонду (+1 до € 11 млн) и Педро (+2 до € 9 млн), а также воспитанник Дмитрий Васильев (+0,2 до € 0,7 млн). Не обошлось без удешевления игроков ротаций: Артура (-1 до € 10 млн), Родригао (-0,5 до € 4,5), Юрия Горшкова (-0,2 до € 2,8 млн) и Дмитрия Чистякова (-0,3 до € 1,5 млн).

Стоимость Алексея Батракова возросла до € 5 млн (+4,3 млн). В целом железнодорожники увеличили стоимость состава на € 12,5 млн до € 83,025 млн за счёт удорожания ещё семерых своих представителей. Среди них новобранцы Сесар Монтес (+2 до € 5 млн) и Дмитрий Воробьёв (+1,5 до € 3 млн), а также уже игравшие в прошлом сезоне Александр Сильянов (+1,5 до € 6 млн), Евгений Морозов (+1,2 до € 4 млн), Максим Ненахов (+0,7 до € 3,5 млн), Илья Самошников (+1 до € 3,5 млн) и Вадим Раков (+0,3 до € 0,8 млн).

С новой стоимостью Мирлинд Даку (€ 6 млн) стал седьмым по стоимости центрфорвардом в РПЛ, а также вторым самым дорогим албанским центральным нападающим на текущий момент, уступая лишь Армандо Брое из «Эвертона» (€ 22 млн).