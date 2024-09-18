Увеличилась трансферная стоимость у пяти игроков «Спартака» — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Отмечается повышение стоимости у пяти футболистов московского «Спартака».

Положительные изменения у новоиспечённых лидеров московского «Спартака» Эсекьеля Барко (+3 до € 12 млн), Срджана Бабича (+2 до € 6 млн), Манфреда Угальде (+1,5 до € 9 млн), Наиля Умярова (+1 до € 3,5 млн) и Александра Максименко (+0,5 до € 3 млн).

Общекомандный рост стоимости на 5,2 до € 103,25 млн стал и совокупностью уменьшений рыночных показателей у нескольких игроков «Спартака»: Шамар Николсон и Виллиан Жозе потеряли по € 1 млн и оцениваются в € 4 млн, а Алексис Дуарте (€ 3 млн) и Михаил Игнатов (€ 2 млн) потеряли в стоимости по полмиллиона.