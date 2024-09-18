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Булыкин: мы привыкли мерить трансферы по Глушенкову, но рано делать выводы по Соболеву

Булыкин: мы привыкли мерить трансферы по Глушенкову, но рано делать выводы по Соболеву
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените».

«Две игры — это мало для адаптации. Выводы по Соболеву надо делать хотя бы перед зимней паузой. Мы привыкли мерить все трансферы по Глушенкову, а это единичный случай. Поэтому пока нужно посмотреть. Тем более что со стороны Соболева пока никаких голов не было. Рано делать выводы.

В «Зените» все могут раскрыться, потому что собраны классные футболисты. Главное — реализовывать свои моменты и не промахиваться из убойных позиций. У Соболева может получиться, если только сам не испортит всё своей игрой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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