Рыночная стоимость защитника ЦСКА Дивеева возросла на € 1,5 млн — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Стоимость защитника ЦСКА Игоря Дивеева возросла на 1,5 млн и достигла € 7,5 млн.

«В московском ЦСКА существенную прибавку можно увидеть и у Тамерлана Мусаева (+1,8 до € 3 млн евро). Среди самых подешевевших выделяется защитник Келлвен, который показывает нестабильную игру на фланге армейцев (-1 до € 5 млн)», — написано в сообщении.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков.