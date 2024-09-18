Дмитрий Булыкин: 80% успеха «Краснодара» — заслуга футболистов

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об успешности «Краснодара».

«В первую очередь, играют футболисты «Краснодара» и проявляют характер на поле. Конечно, от тренера тоже зависит, но больше всего — от футболисты. Игроки «Краснодара» выжали максимум из ситуации, когда путешествовали. Перед сборной был особенно тяжёлый момент. Посмотрим, как будет дальше.

Думаю, Мусаев правильно воспользовался паузой, чтобы подготовить футболистов и показать хороший результат. Интересно посмотреть, как «Краснодар» будет продолжать своё победное шествие. Я считаю, что 80% успеха «Краснодара» — это заслуга футболистов. Игроки здорово себя проявили, а тренер грамотно их подготовил и замотивировал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.