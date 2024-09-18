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Руслан Нигматуллин: такой «Краснодар» может создать проблемы ЦСКА

Руслан Нигматуллин: такой «Краснодар» может создать проблемы ЦСКА
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра между ЦСКА и «Краснодаром» — интересный матч. Был на матче «Краснодар» — «Ростов». Мне очень понравились «быки» живьём, ведь команда на ходу и бежит. Но есть определённые проблемы в обороне — позволяют создавать моменты сопернику у своих ворот. Однако такой «Краснодар» может создать проблемы армейцам. ЦСКА же давно не выигрывал у «быков», поэтому красно-синие захотят переломить историю в свою пользу, хоть и в Кубке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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