Руслан Нигматуллин: такой «Краснодар» может создать проблемы ЦСКА

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Игра между ЦСКА и «Краснодаром» — интересный матч. Был на матче «Краснодар» — «Ростов». Мне очень понравились «быки» живьём, ведь команда на ходу и бежит. Но есть определённые проблемы в обороне — позволяют создавать моменты сопернику у своих ворот. Однако такой «Краснодар» может создать проблемы армейцам. ЦСКА же давно не выигрывал у «быков», поэтому красно-синие захотят переломить историю в свою пользу, хоть и в Кубке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.