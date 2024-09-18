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«Ростов» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

«Ростов» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (9).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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