Трансферная стоимость Роналдо из «Ростова» достигла € 5 млн — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Стоимость нападающего «Ростова» Роналдо возросла на 1,5 млн и достигла € 5 млн.

«Также стоит отметить прогресс бразильца ФК «Ростов» Роналдо (+1,5 до € 5 млн). 23-летний вингер продолжает быть главным мотором атак южан, забив пять голов и отдав два ассиста в девяти играх сезона-2024/2025», — написано в сообщении.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков.