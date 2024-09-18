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Трансферная стоимость Роналдо из «Ростова» достигла € 5 млн — Transfermarkt

Трансферная стоимость Роналдо из «Ростова» достигла € 5 млн — Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Стоимость нападающего «Ростова» Роналдо возросла на 1,5 млн и достигла € 5 млн.

«Также стоит отметить прогресс бразильца ФК «Ростов» Роналдо (+1,5 до € 5 млн). 23-летний вингер продолжает быть главным мотором атак южан, забив пять голов и отдав два ассиста в девяти играх сезона-2024/2025», — написано в сообщении.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков.

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