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РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов после обновления Transfermarkt

РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов после обновления Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. По общей стоимости составов чемпионат России остался на девятом месте среди европейских лиг.

«По итогам обновления, Российская Премьер-Лига увеличила совокупную рыночную стоимость составов клубов на 45,7 до € 910,3 млн. Несмотря на отстранение от международных соревнований, лига сохраняет за собой девятую строчку среди самых дорогих ведущих европейских лиг, опережая бельгийскую Про-лигу, греческую Суперлигу и австрийскую Бундеслигу», — написано в сообщении.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 20 очков за восемь матчей.

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