Радченко: дебют Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет знаковым событием для России

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном дебюте Матвея Сафонова за «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Игра состоится сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра — в 22:00 мск.

«Если Сафонову представится шанс дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Жироной», то для России это будет знаковым событием. Потому что российские вратари давным-давно не выступали в европейских клубах и не играли в Лиге чемпионов. Я участвовал в таких турнирах, там нет слабых команд, ведь играют только сильные клубы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.