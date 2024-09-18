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Радченко: дебют Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет знаковым событием для России

Радченко: дебют Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет знаковым событием для России
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном дебюте Матвея Сафонова за «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Игра состоится сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Сафонову представится шанс дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Жироной», то для России это будет знаковым событием. Потому что российские вратари давным-давно не выступали в европейских клубах и не играли в Лиге чемпионов. Я участвовал в таких турнирах, там нет слабых команд, ведь играют только сильные клубы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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