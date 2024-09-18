Шарль Каборе назвал клуб РПЛ, в котором хотел бы поработать

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе рассказал, в каком клубе РПЛ он хотел бы поработать. Африканский экс-футболист выбрал «Краснодар» из-за сходства во взглядах с президентом «быков» Сергеем Галицким.

«Я знаком с президентом «Краснодара» Галицким лично. «Динамо» — тоже хороший клуб, но в «Краснодаре» я провёл больше времени. Думаю, что если бы я когда-нибудь работал в России и вносил какой-то вклад в развитие вашей страны, то, скорее всего, делал бы это в «Краснодаре», а не в «Динамо». Кроме того, «Динамо» уже является хорошо структурированным и состоявшимся клубом. А «Краснодар» — это всё-таки новичок для российского футбола. А с Галицким у нас схожие взгляды на футбол. Он умён и по-настоящему разбирается в футболе», — приводит слова Каборе Metaratings.