«Болонья» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.