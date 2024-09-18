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Болонья — Шахтёр: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнётся в 19:45

«Болонья» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
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Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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