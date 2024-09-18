Экс-вратарь «Спартака»: так и не понял, что за человек Абаскаль, ни разу с ним не говорил

Вратарь калининградской «Балтики» Илья Свинов, ранее выступавший в составе «Спартака», высказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Во времена работы испанца Свинов дебютировал за основную команду «Спартака».

– Что Абаскаль за человек и тренер?

– Не знаю… Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший – в плане тактики, видения игры.

– Обычно говорят «но», и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?

– Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.

– Ни разу с ним не говорили?

– Ни разу, – приводит слова Свинова «РБ Спорт».