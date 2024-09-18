Радченко: смена Ивича на Мусаева была неправильной, но сейчас «Краснодар» идёт хорошо

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Мы не знаем всех нюансов смены Ивича на Мусаева. Но эта смена тренера была нелогичной и неправильной, ведь в итоге «Краснодар» не выиграл чемпионат. Сейчас команда идёт достаточно хорошо. В этом есть заслуга Мусаева, потому что он пришёл к себе домой в «Краснодар» и прекрасно знает всю кухню. Мусаев пока оправдывает то доверие, которое предоставляет руководство клуба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на два очка.