Гендиректор «Химок» Оленев высказался о 46 футболистах в заявке команды на сезон РПЛ

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался о большом количестве игроков в заявке команды на сезон РПЛ. Напомним, подмосковный клуб заявил на сезон 46 футболистов.

«Не вижу ничего странного в имеющемся количестве футболистов. У нас действительно есть возможность формировать под каждый матч тот состав, который необходим. Тренерский штаб максимально эту возможность использует», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала шесть очков за восемь матчей.