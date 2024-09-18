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Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Манчестер Сити — Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Манчестер Сити» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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