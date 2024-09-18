Карсаков: ЦСКА в матче с «Краснодаром» прервёт неудачную серию с топ-клубами России

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Думаю, ЦСКА точно обыграет «Краснодар», потому что так не может происходить постоянно. У армейцев есть игра, но жалко, что команда проигрывает в матче за шесть очков. ЦСКА в предстоящей игре прервёт неудачную серию с топ-клубами России», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.