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Карсаков: ЦСКА в матче с «Краснодаром» прервёт неудачную серию с топ-клубами России

Карсаков: ЦСКА в матче с «Краснодаром» прервёт неудачную серию с топ-клубами России
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Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 18 сентября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, ЦСКА точно обыграет «Краснодар», потому что так не может происходить постоянно. У армейцев есть игра, но жалко, что команда проигрывает в матче за шесть очков. ЦСКА в предстоящей игре прервёт неудачную серию с топ-клубами России», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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