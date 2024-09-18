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Президент «Пюника» объявил о продаже клуба из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

Президент «Пюника» объявил о продаже клуба из-за конфликта с Федерацией футбола Армении
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Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян выставил клуб на продажу из‑за конфликта с Федерацией футбола Армении.

«Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола.

За последние четыре года пять клубов только Высшей лиги, шесть крупных инвесторов, покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации. К сожалению, к такому же выводу пришёл и я.

Это очень болезненное для меня, но взвешенное решение, так как я действительно не вижу смысла продолжать работу в такой нездоровой атмосфере», — сказал Согомонян в своём заявлении на официальном сайте клуба.

Артур Согомонян приобрёл «Пюник» в 2017 году. За это время клуб дважды становился чемпионом Армении. В сезоне-2024/2025 ереванская команда набрала семь очков за четыре тура и расположилась на пятом месте турнирной таблицы. «Пюник» является самым титулованным клубом Армении. Всего на его счету 16 чемпионств в главном турнире страны.

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