Александр Бородюк оценил прогресс Алексея Батракова

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил игру 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Алексей хорошо начал этот сезон, показывает качественную игру. Он воспитанник академии «Локомотива», а это значит, что она хорошо работает. Его вызвали в национальную команду — это говорит, что он не только талантлив, но и доказывает это на футбольном поле. Я знаю много молодых футболистов, которые показывали яркую игру год-два и в дальнейшем теряли стабильность. Хочется пожелать Батракову, чтобы он был стабилен, ещё больше трудился и понимал, что такое профессиональный футбол», – приводит слова Бородюка Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.