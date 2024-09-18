Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: если Сафонов хорошо выступит с «Жироной», в «ПСЖ» будут рассчитывать на него

Тарханов: если Сафонов хорошо выступит с «Жироной», в «ПСЖ» будут рассчитывать на него
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном дебюте Матвея Сафонова за «Пари Сен-Жермен». Матч состоится сегодня, 18 сентября, он пройдёт в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможный дебют Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Жироной» можно назвать идеальным. На данный момент Матвей занимает роль второго вратаря в «ПСЖ» после Доннаруммы. Потому что сейчас итальянец более сильнее и опытен. Но если Сафонов хорошо выступит и сыграет «на ноль», то в клубе будут больше рассчитывать на него. «Жирона» — хорошая команда, она здорово играет в чемпионате Испании. Сейчас невозможно просто так обыграть кого-то», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Президент «Пюника» объявил о продаже клуба из-за конфликта с Федерацией футбола Армении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android