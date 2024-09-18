Тарханов: если Сафонов хорошо выступит с «Жироной», в «ПСЖ» будут рассчитывать на него

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном дебюте Матвея Сафонова за «Пари Сен-Жермен». Матч состоится сегодня, 18 сентября, он пройдёт в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Возможный дебют Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Жироной» можно назвать идеальным. На данный момент Матвей занимает роль второго вратаря в «ПСЖ» после Доннаруммы. Потому что сейчас итальянец более сильнее и опытен. Но если Сафонов хорошо выступит и сыграет «на ноль», то в клубе будут больше рассчитывать на него. «Жирона» — хорошая команда, она здорово играет в чемпионате Испании. Сейчас невозможно просто так обыграть кого-то», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.