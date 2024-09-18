«Акрон» — «Факел»: тольяттинцы удвоили преимущество в середине второго тайма

В эти минуты в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Игра началась в 16:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

На 62-й минуте хозяева усилиями Сергея Грибова удвоили преимущество.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за три матча. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).