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«Акрон» — «Факел»: тольяттинцы удвоили преимущество в середине второго тайма

«Акрон» — «Факел»: тольяттинцы удвоили преимущество в середине второго тайма
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В эти минуты в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Игра началась в 16:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Хубулов – 50'     2:0 Грибов – 62'    

На 62-й минуте хозяева усилиями Сергея Грибова удвоили преимущество.

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за три матча. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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