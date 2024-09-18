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Таранов — о Сафонове: любой дебют за «ПСЖ» близок к идеалу, тем более в Лиге чемпионов

Таранов — о Сафонове: любой дебют за «ПСЖ» близок к идеалу, тем более в Лиге чемпионов
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может дебютировать за парижский гранд в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Встреча пройдёт 18 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любой дебют за «ПСЖ», тем более в Лиге чемпионов после перехода из команды РПЛ, если не идеален, то близок к идеалу. Будем следить, наблюдать и надеяться, что Матвей выйдет в старте. Я бы не сказал, что «Жирона» — слабый соперник. Эта команда неплохо выглядела в прошлом сезоне в чемпионате Испании. А сейчас – Лига чемпионов, где не должно быть недооценки и не бывает слабых команд. Не думаю, что «ПСЖ» с большим преимуществом является фаворитом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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