Таранов — о Сафонове: любой дебют за «ПСЖ» близок к идеалу, тем более в Лиге чемпионов

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может дебютировать за парижский гранд в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Встреча пройдёт 18 сентября и начнётся в 22:00 мск.

«Любой дебют за «ПСЖ», тем более в Лиге чемпионов после перехода из команды РПЛ, если не идеален, то близок к идеалу. Будем следить, наблюдать и надеяться, что Матвей выйдет в старте. Я бы не сказал, что «Жирона» — слабый соперник. Эта команда неплохо выглядела в прошлом сезоне в чемпионате Испании. А сейчас – Лига чемпионов, где не должно быть недооценки и не бывает слабых команд. Не думаю, что «ПСЖ» с большим преимуществом является фаворитом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.