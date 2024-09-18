Сергей Кирьяков: Соболев знал, куда он идёт. Предполагал, как к нему могут относиться

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о нецензурных скандированиях фанатов санкт-петербургского «Зенита» в адрес форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0).

«Соболев знал, куда он идёт. Предполагал, как к нему могут относиться. Несмотря на это отношение, ему надо проявлять характер, не обращать внимания, работать. Симпатию завоевать можно только своей игрой и голами. Нужно показывать всё в матчах, доказывать борьбой, приносить команде пользу. Поклонников «Зенита» мало будет интересовать то, что ты будешь говорить. Никто не будет обращать внимания, если ты скажешь: «Моё сердце бьётся за «Зенит»!». Громкие фразы говорить не надо. Всё покажет футбольное поле, и оно поможет Соболеву найти контакт с болельщиками», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

«Зенит» объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака» 30 августа. 27‑летний игрок подписал трёхлетний контракт с петербуржцами с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.