«Акрон» в матче Кубка России обыграл «Факел» и обеспечил себе выход из группы

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Игра началась в 16:15 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе тольяттинского клуба забили Владимир Хубулов и Сергей Грибов.

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за четыре матча и уже обеспечила себе выход из квартета. «Факел» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).