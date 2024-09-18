Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список подорожавших игроков РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых игроков Российской Премьер-Лиги.

Наиболее подорожавшими игроками стали форвард «Зенита» Максим Глушенков (+ € 5 млн, до € 16 млн), хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (+ € 4,3 млн, до € 5 млн), полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (+ € 3 млн, до € 12 млн). Также повысили свою рыночную стоимость игрок казанского «Рубина» Мирлинд Даку (+ € 3 млн, до € 6 млн), защитник «Краснодара» Диего Коста (+ € 2,5 млн, до € 6 млн), футболист «Зенита» Педро (+ € 2 млн, до € 9 млн), Срджан Бабич из «Спартака» (+ € 2 млн, до € 6 млн), Тамерлан Мусаев из ЦСКА (+ € 1,8 млн, до € 3 млн), Манфред Угальде («Спартак», + € 1,5 млн, до € 9 млн).

«Локомотив» увеличил стоимость состава на € 12,5 млн до € 83,025 млн за счёт удорожания ещё семерых своих игроков: Сесар Монтес (+ € 2 млн, до € 5 млн), Дмитрий Воробьёв (+ € 1,5 млн, до € 3 млн), Александр Сильянов (+ € 1,5 млн, до € 6 млн), Евгений Морозов (+ € 1,2 млн, до € 4 млн), Максим Ненахов (+ € 700 тыс., до € 3,5 млн), Илья Самошников (+ € 1 млн, до 3,5 млн) и Вадим Раков (+ € 300 тыс., до € 800 тыс.).