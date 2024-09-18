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«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: текстовая трансляция матча КР начнётся в 21:15 мск

«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: текстовая трансляция матча КР начнётся в 21:15 мск
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Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за три матча. Московское «Динамо» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается столичный «Спартак» (6).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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