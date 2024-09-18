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«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Марин – 13'    

Команды назвали стартовые составы:

«Ростов»: Одоевский, Мелёхин, Чернов, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

«Оренбург»: Москвичёв, Караташ, Хотулёв, Касимов, Зотов, Башич, Муро, Гюрлюк, Рыбчинский, Марин, Барановский.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (9).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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