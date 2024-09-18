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«Химки» объявили о переходе полузащитника Роберта Мехии на правах аренды

«Химки» объявили о переходе полузащитника Роберта Мехии на правах аренды
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Полузащитник Роберт Мехия пополнил состав ФК «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«23-летний полузащитник перешёл в нашу команду из «Онсе Кальдас» на правах аренды до конца сезона.

Футбольный клуб «Химки» приветствует Роберта и желает успешной игры за красно-чёрных», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Игрок является воспитанником колумбийского клуба «Депортес Киндио». Он успел поиграть в Европе. В прошлом сезоне колумбиец входил в состав турецкого клуба «Гиресунспор».

Напомним, после восьми туров Российской Премьер-Лиги химчане заработали шесть очков. Они занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

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