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Стало известно, сколько «Шахтёр» просит у «Наполи» за Судакова

Стало известно, сколько «Шахтёр» просит у «Наполи» за Судакова
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Украинский «Шахтёр» просит у «Наполи» за трансфер полузащитника Георгия Судакова € 55-60 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Наполи» сделал первое предложение о покупке игрока в размере € 40 млн, однако украинский клуб его отклонил, посчитав сумму заниженной. Сообщается, что игра Судакова за «Шахтёр» в Лиге чемпионов позволит клубу выручить большие деньги.

В феврале 2024 года горняки подписали с Судаковым новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2028 года. В этом сезоне украинский атакующий полузащитник сыграл пять матча за «Шахтёр», забил один гол и отдал результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 35 млн.

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