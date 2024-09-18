Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России по футболу. Встреча 4-го тура группы С прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

«Тяжёлая игра, что я и говорил перед матчем. «Краснодар» здорово отработал в трансферное окно, наверное, у них с «Зенитом» лучшая ротация в стране на данный момент. Поменяли много игроков, но практически без разницы в качестве. Сегодня мы их обыграли со счётом 2:0. У них было владение мячом, но не было острых моментов. А у нас была куча моментов, особенно во втором тайме.

Хочу сказать спасибо парням за настрой, борьбу, эмоции. Меня это очень устраивает на данный момент. Каждого устраивает, когда команда играет сердцем», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).