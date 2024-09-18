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Главный тренер сборной России Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги

Главный тренер сборной России Карпин готов сыграть со сборной Медиалиги
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что готов сыграть со сборной Медиалиги. Ранее президент РФС Александр Дюков назвал матч Медиалиги со сборной России «неинтересным со спортивной точки зрения».

«Мне удалось поговорить с Валерием Карпиным. Он сказал, что Winline Медиалига – классный проект, который развивает футбол. Что касается матча сборной России и Медиалиги, он сказал: «Я не против. Но представьте, с чем мы столкнёмся – например, Дивеев получит травму в матче со сборной МФЛ. Представляете, что потом ЦСКА скажет РФС?

Существует проблема в отношениях между сборными и клубами – команды не желают отпускать игроков из-за риска получить травму или большой усталости. Хоть сейчас и нет серьёзных соревнований, у клубов нет понимания, зачем отдавать своих игроков. В футбольном сообществе к Медиалиге пока несерьёзное отношение. Но мы разговариваем с большими тренерами и рассказываем им об играх по типу «Краснодар» – «10» или матче со сборной ФНЛ – они заводятся, и им это нравится.

Карпин сказал, что готов сыграть, но нужно решить вопрос с клубами. У него есть план, как это сделать. Мы работаем над матчем со сборной России – для меня это большая цель. Если РФС скажет окей, то, я уверен, Карпин не будет против», — заявил технический директор Медиалиги Кортава.

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