Генич: какие-то действия игроков в матчах РПЛ могут вызывать у меня эмоциональные стоны

Известный футбольный комментатор Константин Генич объяснил свою эмоциональную реакцию во время матча 7-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА (0:2). Генич во время репортажа периодически издавал звуки, похожие на стоны.

— Для меня любой матч РПЛ сродни оргазму. Есть сексуальные ставки, сексуальные удары, передачи. А есть сексуальный футбол. Я тащусь от РПЛ. Поэтому порой какие-то действия игроков в российском чемпионате могут вызывать у меня эмоциональные стоны.

— Что там, в том матче, было такого, что вызвало подобную реакцию?

— Шикарные передачи Давилы. Теперь будем по ним скучать. Передача Дани Кругового внешней, – приводит слова Генича «РБ Спорт».

31 августа состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0. На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.