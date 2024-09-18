«Ростов» — «Оренбург»: Марин реализовал пенальти на 13-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 13-й минуте реализовал 11-метровый удар полузащитник «Оренбурга» Химми Марин.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (9).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).