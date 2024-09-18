«Аль-Наср» объявил о назначении Стефано Пиоли новым главным тренером команды

Итальянский футбольный тренер Стефано Пиоли возглавил саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Последним местом работы 58-летнего специалиста был «Милан», с которым он выиграл чемпионат Италии в сезоне-2021/2022.

Напомним, 17 сентября «Аль-Наср» объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды. 63-летний специалист был назначен на данный пост в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз уступил.

После трёх туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место.