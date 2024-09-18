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Ари: все новички «Спартака» — хорошие футболисты

Ари: все новички «Спартака» — хорошие футболисты
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Экс-нападающий московского «Спартака» Ари высказался о приобретениях столичного клуба в минувшее летнее трансферное окно.

«К сожалению, я видел не так много игр Виллиана Жозе, но, насколько я знаю, все новички «Спартака» — это хорошие футболисты. В любом случае ещё нужно немного времени, чтобы в итоге понять, пригодятся ли эти ребята «Спартаку» или нет. Может быть, команде нужно будет ещё два-три трансфера, чтобы стать сильнее», — приводит слова Ари Legalbet.

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнили шесть новых футболистов: голкипер Александр Довбня, защитники Миенти Абена и Рикарду Мангаш, хавбек Эсекьель Барко, вингер Маркиньос и нападающий Виллиан Жозе.

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