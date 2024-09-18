Циклаури — о количестве легионеров в «Крыльях»: я за российский костяк, но его негде взять

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури высказался о легионерах самарского клуба.

«Сейчас сложно найти талантливых русских футболистов, которые потянут уровень Российской Премьер-Лиги. За них сейчас идёт серьёзная борьба. Тот ресурс молодых ребят, который был в «Чертаново», видимо, исчерпал себя. На сегодняшний момент эта история подошла к концу.

Я за российский костяк в «Крыльях», но сейчас его негде взять. Клуб вынужден приглашать легионеров. Иногда они приезжают с таким характером, что могут стать намного важнее и полезнее, чем отечественные игроки. Не вижу ничего плохого, что сейчас в «Крыльях» делают ставку на иностранцев. Понятно, что приятнее видеть русский костяк, но сейчас ментально, индивидуально сильнее иностранцы», — приводит слова Циклаури Legalbet.