Ромащенко: «Локомотив» закономерно взял три очка в матче с «Оренбургом»

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Оренбургом» (4:2) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Неудачные матчи бывают даже у самых больших команд. И здесь самое важное — это реакция. Реакция от команды, которую мы увидели, она говорит о том, что всё внутри в порядке. Поэтому считаю, что по этой игре «Локомотив» был похож сам на себя. Они демонстрировали все те качества, которые были присущи им и в предыдущих матчах. На мой взгляд, вполне заслуженно и, скажем так, закономерно взяли три очка», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

18 сентября состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.