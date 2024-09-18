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Ромащенко: «Локомотив» закономерно взял три очка в матче с «Оренбургом»

Ромащенко: «Локомотив» закономерно взял три очка в матче с «Оренбургом»
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Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Оренбургом» (4:2) в рамках 8-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 61'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+6'    

«Неудачные матчи бывают даже у самых больших команд. И здесь самое важное — это реакция. Реакция от команды, которую мы увидели, она говорит о том, что всё внутри в порядке. Поэтому считаю, что по этой игре «Локомотив» был похож сам на себя. Они демонстрировали все те качества, которые были присущи им и в предыдущих матчах. На мой взгляд, вполне заслуженно и, скажем так, закономерно взяли три очка», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

18 сентября состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

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