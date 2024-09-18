«Милан» может уволить Фонсеку в случае поражения от «Интера» — Маурицио Пистокки

Итальянский «Милан» может уволить главного тренера Паулу Фонсеку в случае поражения в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает журналист Маурицио Пистокки в социальной сети X (ранее Twitter).

Руководство клуба уже контактирует с Массимилиано Аллегри — это главный кандидат в случае увольнения Фонсеки. Сам Аллегри уже дал своё согласие на возвращение в «Милан».

Под руководством Фонсеки «Милан» выиграл одну встречу из пяти. Во вторник, 17 сентября, красно-чёрные уступили «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (1:3). В турнирной таблице Серии А «Милан» находится на 10-м месте с пятью очками.