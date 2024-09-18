На кубковом матче ЦСКА — «Краснодар» присутствует более 20 тыс. зрителей

В эти минуты в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Отметим, что на игре присутствует 20 117 зрителей.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за три игры. ЦСКА (5) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).