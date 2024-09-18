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На кубковом матче ЦСКА — «Краснодар» присутствует более 20 тыс. зрителей

На кубковом матче ЦСКА — «Краснодар» присутствует более 20 тыс. зрителей
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В эти минуты в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'    

Отметим, что на игре присутствует 20 117 зрителей.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за три игры. ЦСКА (5) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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