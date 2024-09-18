Скончался лучший бомбардир ЧМ-1990, подробности состояния игрока «СЮ». Главное к вечеру

Не стало итальянского форварда Сальваторе Скиллачи, хоккеист «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму в матче с «Авангардом», может быть перевезён на лечение в Москву. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 сентября.

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