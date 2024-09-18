Ромащенко: Соболеву сложно принимать быстрые решения, к которым привыкли игроки «Зенита»

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от дебюта нападающего Александра Соболева в составе «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Но вы вообще как дебют Соболева оцениваете? Сыроват он ещё с точки зрения физической готовности хотя бы, какого-то тонуса нет?

— Очевидно для всех, что Соболев сейчас далёк от своих оптимальных кондиций. Это первое. Второе – нет ещё должного взаимопонимания с новыми партнёрами, что вполне естественно. Третье: бросалось в глаза, что на данный момент ему очень сложно принимать быстрые решения, к которым привыкли игроки «Зенита», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.