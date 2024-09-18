Почётный президент РФС Колосков прокомментировал отношение фанатов «Зенита» к Соболеву

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о скандированиях фанатов санкт-петербургского «Зенита» в адрес форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0).

«А что я об этом должен думать? Это бескультурье, безобразие. У любого нормального человека будет только такая реакция. Как Соболев может изменить отношение к себе? Путь к сердцу лежит через поступки. Возможно, если он будет много забивать, то может изменить к себе отношение ряда болельщиков. Другое дело, что в душу каждому болельщику не залезешь», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Сине-бело-голубые объявили о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака» 30 августа. 27‑летний игрок подписал трёхлетний контракт с петербуржцами с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.