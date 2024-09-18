Ромащенко: «Акрон» в лице Дзюбы приобрёл харизматичного наставника для молодых

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко поделился мыслями о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Накануне закрытия трансферного окна я высказывал уверенность в том, что Дзюба не останется без РПЛ. Я был абсолютно убеждён в том, что он будет в одной из команд. Поэтому очень рад, что Артём вновь продолжает выступать на высоком уровне. И уже в дебютном для себя матче он доказывает свой высокий уровень. В игре с «Химками» мы увидели именно то, для чего «Акрон» и приобрёл его. Множество полезных действий для команды плюс голевая передача. Поэтому здесь можно только порадоваться за него и за команду, которая в лице Артёма приобрела вот такого харизматичного наставника для молодых, скажем так… большого мастера», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.