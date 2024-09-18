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ЦСКА — Краснодар, результат матча 18 сентября 2024, счет 2:0, 4-й тур Кубка России

ЦСКА дома уверенно обыграл «Краснодар» в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

В составе армейцев авторами голов стали Милан Гаич и Матвей Кисляк.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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