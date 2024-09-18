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Президент Ла Лиги Тебас рассказал о результатах борьбы с расизмом за последние годы

Президент Ла Лиги Тебас рассказал о результатах борьбы с расизмом за последние годы
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил прогресс испанского чемпионата в борьбе с расизмом за последние годы.

«В ситуации с Винисиусом важно, чтобы она привела к очищению. Такое уже случалось с Иньяки Уильямсом в Барселоне, с Акапо в Кадисе… То, что происходит вокруг Винисиуса, больше обсуждается как публично, так и в частном порядке. Ни Испания, ни футбол не являются расистскими – всё это лишь отдельные случаи.

15 лет назад группы фанатов позволяли себе подобные выкрики, а сейчас очень многие зрители готовы сотрудничать. Произошли значительные перемены. Теперь остаётся следующий шаг, чтобы прекратить такие инциденты или свести их к минимуму. В социальных сетях это также должно быть наказуемо», — приводит слова Тебаса издание Cadena SER.

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